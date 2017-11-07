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جمرك البطحاء يُحبط تهريب أكثر من 22 ألف زجاجة خمر (صور)

جمرك البطحاء يُحبط تهريب أكثر من 22 ألف زجاجة خمر (صور)
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تواصل- فريق التحرير:

تمكّن جمرك البطحاء من إحباط محاولتين لتهريب كمية من الخمور المتنوّعة بلغت 22.165، عُثر عليها مُخبأة ضمن إرساليتين وردتا إلى الجمرك.

وقال زياد البلوي، مدير عام جمرك البطحاء، إن الجمرك تمكن من إحباط تهريب تلك الكمية من الخمور، من خلال محاولتين لتهريبها، حيث وردت أولاً للجمرك إرسالية عبارة عن صناديق من “الزيت النباتي” محمولة على إحدى الشاحنات، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية للشاحنة وحمولتها عُثر على 19.679 “زجاجة خمر” كانت مُخبأة ضمن الإرسالية بطريقة فنيّة.

وأضاف “البلوي”، “كما عُثر على 2.486 زجاجة خمر كانت مُخبأة ضمن إرسالية وردت للجمرك عبارة عن “بكرات بداخلها حبال حديدية” تُستخدم في الكهرباء.

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