الجارديان: السعوديون يدعمون تحركات وليّ العهد الإصلاحية

تواصل- سامر محمد:

سلطت صحيفة “الجارديان” البريطانية الضوء على تحركات صاحب السمو ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” الإصلاحية وعملية التطهير الجارية ضد الفساد التي يترأسها بنفسه، مؤكدة أن الشعب السعودي يدعمها وبقوة لأنها تجعل الجميع على قدم المساواة في المملكة لا فرق في ذلك بين أمير ومواطن أمام القانون.

وتحدثت الصحيفة أن الإصلاحات الجارية في المملكة تمس كل ركن فيها، ووصلت السبت الماضي إلى النخبة التي لم تمس من قبل، وذلك باعتقال 30 من الأمراء وغيرهم بتهم تتعلق بالفساد.

ونقلت الصحيفة عن رجل أعمال سعودي رفيع، دعمه للتحركات الإصلاحية التي جعلت الأمراء غير مفضلين عن غيرهم من أبناء الشعب.

ووصف وزير سعودي رفيع، طلب عدم الإفصاح عن هويته، ما يجري بأنه ثورة، وتحدث عدد من رجال الأعمال السعوديين عن أن ولي العهد يضع نفسه بذلك قائداً للعالم السُّني وكونه في سِن الشباب يمنحه القدرة على إجراء الإصلاحات بسهولة.

كما لفتت الصحيفة إلى حسن معاملة رجال الهيئة للمخالفات، حيث نقلت عن “زينا فرحان” التي كانت تسير خارج مركز للتسوق في الرياض الشهر الماضي، أنها كانت تتحرك وغطاء رأسها حول كتفيها، عندما تفاجأت برجال الهيئة أمامها.

وذكرت أنها شعرت بالخوف الشديد عندما قام رجل الهيئة الذي يجلس في مقعد قيادة المركبة بإنزال النافذة، لكن موقفها تغير عندما تحدث إليها قائلاً “لو سمحت يا مدام، هل من الممكن تغطية شعرك خلال وقت الصلاة؟” فردت عليه بالموافقة، فشكرها على ذلك وغادر بسيارته، معتبرة أن ما حدث شيء إيجابي مدهش.