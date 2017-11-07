ولي العهد: تزويد إيران للميليشيات الحوثية بالصواريخ حرب ضد المملكة

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أكد ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إن ضلوع النظام الإيراني في تزويد الميليشيات الحوثية التابعة له بالصواريخ يعد عدواناً عسكرياً ومباشراً من قبل النظام الإيراني.

وأضاف ولي العهد خلال اتصالٍ تلقاه من وزير الخارجية البريطاني أن ما قام به النظام الإيراني قد يرقى إلى اعتباره عملاً من أعمال الحرب ضد المملكة.

في المقابل، أعرب وزير الخارجية البريطاني عن إدانته إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية صاروخاً باليستياً على مدينة الرياض، مستنكراً تعمد الحوثيين استهداف المدنيين، ومؤكداً وقوف المملكة مع بريطانيا في مواجهة التهديدات الأمنية.

كانت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أكدت أن ضلوع النظام الإيراني في تزويد الميليشيات الحوثية التابعة لها بالصواريخ الباليستية، وتوجيهه لتلك الميليشيات باستهداف المملكة، يعتبر عدواناً عسكرياً سافراً ومباشراً من قِبل النظام الإيراني، مشددة على حق المملكة الأصيل في الرد على إيران في الوقت والشكل المناسبين.