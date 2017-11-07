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تنافُس بريطاني أمريكي على «أرامكو»

تنافُس بريطاني أمريكي على «أرامكو»
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تواصل – متابعات

يتزايد الاهتمام الدولي على الطرح المرتقب لشركة أرامكو السعودية للاكتتاب في البورصات العالمية العام المقبل، حيث دخلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على خط المنافسة مع الرئيس الأمريكي دونالد في تقديم العروض لجذب «أرامكو» وفقاً لـ”الحياة”.

وتبحث «أرامكو» خيارات إدراجها المزمع في 2018 بإحدى البورصات العالمية، ومن ضمنها بورصة نيويورك، إضافة إلى لندن وطوكيو وهونغ كونغ، بجانب الإدراج في السوق السعودية، ولم يعلن عن قرار بشأن البورصة العالمية المعتمدة حتى الآن، إلا أن رئيس الشركة المهندس أمين الناصر أكد أن ذلك سيتم في النصف الثاني من العام المقبل.

وفي إطار المنافسة الدولية، قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس (الاثنين)، إن بورصة لندن قدّمت مسوغات قوية جداً لشركة أرامكو السعودية لإدراج أسهمها في بريطانيا، بعدما حثّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السعودية على إدراج الأسهم في نيويورك.

وقال المتحدث للصحافيين: «من الواضح أن هناك الكثير من أسواق الأسهم الكبرى المهتمة بأرامكو، بما في ذلك بورصة لندن، التي نعتقد أنها قدمت مسوغات قوية جداً» لطرح أسهم الشركة السعودية هناك.

وقبلها بيوم واحد كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح في تغريدة على صفحته في «تويتر»: «إنه أمر مهم لأمريكا لو أن السعودية اختارت بورصة نيويورك لطرح أسهم أرامكو، وسنقدر ذلك بشكل كبير». وهو أول رئيس دولة يعلن ترحيب بلاده بشركة أرامكو، ويدعو السعودية لاختيارها لطرح أرامكو فيها، على رغم أن عدداً من المسؤولين الكبار في دول عدة أبدوا رغبة بلادهم في أن تحظى بالطرح. ويتوقع أن تتجاوز قيمة الطرح الأولي لأرامكو 100 بليون دولار، بنسبة 5 في المئة من قيمة الشركة.

وفي الوقت الحالي، تتسابق بورصات العالم على الطرح المرتقب العام المقبل، إذ أبدت كبريات البورصات في نيويورك ولندن وشنغهاي وطوكيو وتورنتو، حماسة قوية بالتنافس على طرح حصة من أسهم عملاق النفط السعودي «أرامكو» فيها.

إلى ذلك، سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ تموز (يوليو) 2015 أمس، مع تحسن الأسواق. وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج «برنت» في العقود الآجلة 62.44 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة، وهو أعلى مستوى له منذ تموز 2015، لكنه انخفض قبل أن يعاود الارتفاع إلى هذا المستوى. ويزيد ذلك أكثر من 40 في المئة عن أدنى مستوى سجله الخام في حزيران (يونيو) الماضي.

 

 

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