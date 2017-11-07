«تعليم مكة» تحذّر من التسجيل في غير الحضانات والروضات المعتمدة

تواصل – فريق التحرير:

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أسماء الحضانات والروضات لهذا العام على مكاتب التعليم حسب القطاعات التي تحمل رقماً وزارياً معتمداً.

وحذرت الإدارة أولياء الأمور من التسجيل في غير الحضانات والروضات المعلنة التي لم ترد في القائمة لعدم اعتمادها، مؤكدة أنه لن يتم قبول الطلاب في مدارس التعليم العام في الصف الأول خلال العام الدراسي القادم ممن تقل أعمارهم عن ست سنوات بأكثر من تسعين يوماً وأقل من مائة وثمانين يوماً حيث يشترط عليهم ويلزمهم تجاوز مرحلة رياض الأطفال وإحضار ما يثبت ذلك من خلال برنامج نور.

وبلغ عدد الحضانات الحكومية الملحقة بمدرسة حكومية 23 حضانة، أما الحضانة الملحقة بالتعليم الأهلي يبلغ عددها 23 حضانة مرخصة، فيما يبلغ عدد الغير مرخصة 12 وجارٍ ترخيصها، في حين يبلغ مجموع عدد الروضات الحكومية 66 روضة قائمة، ويبلغ مجموع عدد الروضات الأهلية 80 روضة أهلية.

وأكدت الإدارة حرصها على كافة طلابها بقبولهم وانتظامهم في الدراسة وفق تعليمات وزارة التعليم في هذا الشأن، وتسهيلاً على أولياء أمورهم، بهدف ضمان عدم وقوعهم في أي مشكلة قد تواجههم في القبول بسبب عدم اعتماد بعض مدارس مرحلة رياض الأطفال التي لم تحقق اشتراطات الاعتماد.