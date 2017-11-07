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تحذير.. طحلب سام في بحيرة السمكة بأبحر الشمالية

تحذير.. طحلب سام في بحيرة السمكة بأبحر الشمالية
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تواصل – جدة:

حذرت رئيس وحدة المنتجات البحرية الطبيعية بمركز الملك فهد للأبحاث بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة فتون الصائغ، من ازدهار لطحلب MICROCYSTIS السام في بحيرة “السمكة” بأبحر الشمالية.

ونفت “الصائع” وفقاً لـ “عكاظ” أن يكون سبب تحول لون بحيرة «السمكة» بأبحر الشمالية ناتجاً عن الصدأ، مؤكدة أنه بالكشف على عينات الماء في البحيرة اتضح وجود ازدهار لطحلب MICROCYSTIS السام.

وأوضحت أن الطحلب يتسبب في أضرار صحية للإنسان بمجرد التعرض للرذاذ، وتتمثل أعراض الإصابة في صعوبة التنفس والدوار والقيء.

ودعت “الصائغ” إلى عدم الاقتراب من البحيرة مؤقتا، ومنع السباحة فيها، كما طلبت من الجهات المختصة والمسؤولة التحرك بأسرع ما يمكن حتى لا يتأثر مرتادو الموقع بسموم الازدهار الطحلبي وتفعيل أنظمة رصد الظاهرة ودعم الدراسات والأبحاث الخاصة.

وأشارت الدكتورة الصائغ، الحاصلة على “الاعتماد في تعريف ظاهرة المد الأحمر من المنظمة الدولية لحماية البحار”، إلى أن الظاهرة تكررت كثيراً في الشواطئ السعودية، وأدت إلى نفوق الأسماك وتهديد سلامة الحياة الفطرية للكائنات البحرية.

وخلصت الصائغ إلى القول: إن وحدة المنتوجات البحرية الطبيعية بمركز الملك فهد للأبحاث، التي ترأس أبحاثها، تعكف على دراسة الأنواع المسببة لحوادث سابقة من ناحية السمية وتأثيرها على صحة الإنسان.

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