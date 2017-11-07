برودة 3 مراوح تقتل رجلاً وهو نائم

تواصل – وكالات:

توفي رجل تايلاندي بعد انخفاض حرارة جسمه بشكل حاد، إثر توجهه للنوم، بعد أن سلّط 3 مراوح على نفسه.

وكان سوبثاوي بونكوا (44 عاماً) قد توجه إلى النوم مساء ليلة الخميس الماضي، واستخدم 3 مراوح مسلطة عليه، للتخفيف من حرارة الجو المرتفعة. وفي الصباح، تعرض لنوبة مفاجئة بعد انخفاض درجة حرارة جسمه، قبل أن يفارق الحياة في منزل أحد أقربائه بمدينة تامبون ناي موانغ، بحسب موقع ذا ستار.

وبعد اكتشاف جثته، توجه الضابط ثاناسيت أبيبونوراسيت من شرطة موانغ شيافوم، إلى مكان الحادثة، عند الساعة 8:30 صباحاً، مع طبيب شرعي وعاملي طوارئ. وأظهرت الفحوصات، أن بونكوا توفي نتيجة انخفاض درجة حرارة جسمه، حيث لم يتمكن من التكيف مع الهبوط المفاجئ في درجة الحرارة.

وقال شقيق بونكوا الأكبر، إنه كان قد توجه إلى منزل أقربائه، لتقديم الرعاية لوالدته المسنة، والبالغة من العمر 86 عاماً، لكنه فارق الحياة نتيجة المبالغة في تبريد الغرفة بالمراوح.