برودة 3 مراوح تقتل رجلاً وهو نائم

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
أقرا الخبر
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)
أقرا الخبر
«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)
أقرا الخبر
الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

ترشيحاتنا

توقيفات فساد جديدة.. غسل أموال ورشوة وابتزاز لمسؤولين

توقيفات فساد جديدة.. غسل أموال ورشوة وابتزاز لمسؤولين

العثور على مولودة دُفنت حية في بيشة

العثور على مولودة دُفنت حية في بيشة

«بلومبيرج» تكشف عن الثروات المليارية لعدد من «موقوفي الفساد» بالمملكة

«بلومبيرج» تكشف عن الثروات المليارية لعدد من «موقوفي الفساد» بالمملكة

المملكة تُجبر زعيم ميليشيا «حزب الله» اللبناني على التراجع (فيديو)

المملكة تُجبر زعيم ميليشيا «حزب الله» اللبناني على التراجع (فيديو)

برودة 3 مراوح تقتل رجلاً وهو نائم

برودة 3 مراوح تقتل رجلاً وهو نائم
0

تواصل – وكالات:

توفي رجل تايلاندي بعد انخفاض حرارة جسمه بشكل حاد، إثر توجهه للنوم، بعد أن سلّط 3 مراوح على نفسه.

وكان سوبثاوي بونكوا (44 عاماً) قد توجه إلى النوم مساء ليلة الخميس الماضي، واستخدم 3 مراوح مسلطة عليه، للتخفيف من حرارة الجو المرتفعة. وفي الصباح، تعرض لنوبة مفاجئة بعد انخفاض درجة حرارة جسمه، قبل أن يفارق الحياة في منزل أحد أقربائه بمدينة تامبون ناي موانغ، بحسب موقع ذا ستار.

وبعد اكتشاف جثته، توجه الضابط ثاناسيت أبيبونوراسيت من شرطة موانغ شيافوم، إلى مكان الحادثة، عند الساعة 8:30 صباحاً، مع طبيب شرعي وعاملي طوارئ. وأظهرت الفحوصات، أن بونكوا توفي نتيجة انخفاض درجة حرارة جسمه، حيث لم يتمكن من التكيف مع الهبوط المفاجئ في درجة الحرارة.

وقال شقيق بونكوا الأكبر، إنه كان قد توجه إلى منزل أقربائه، لتقديم الرعاية لوالدته المسنة، والبالغة من العمر 86 عاماً، لكنه فارق الحياة نتيجة المبالغة في تبريد الغرفة بالمراوح.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مستشار الأمير منصور بن مقرن: الفقيد كان لا يرد على أي إساءة ويسامح الجميع

مستشار الأمير منصور بن مقرن: الفقيد كان لا يرد على أي إساءة ويسامح الجميع

الأمير الراحل منصور بن مقرن يُلقِّن مسلماً جديداً الشهادة (فيديو)

الأمير الراحل منصور بن مقرن يُلقِّن مسلماً جديداً الشهادة (فيديو)

مصادر تكشف لـ«تواصل» تفاصيل فاجعة أم بوفاة طفلها داخل «باص» روضة بصبيا

مصادر تكشف لـ«تواصل» تفاصيل فاجعة أم بوفاة طفلها داخل «باص» روضة بصبيا

دراسة: العاطلون أكثر عرضة للوفاة بـ3 أضعاف من رجال الأعمال والمعلمين

دراسة: العاطلون أكثر عرضة للوفاة بـ3 أضعاف من رجال الأعمال والمعلمين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

طبيبة تروي لـ«تواصل» تفاصيل وصول جثامين «طائرة عسير» للمستشفى
تقارير وحوارات

طبيبة تروي لـ«تواصل» تفاصيل وصول جثامين «طائرة عسير» للمستشفى

المزيد
«تواصل» تكشف حقيقة مقطع دَعْس تمور العلا.. «ابن حسين»: خطأٌ فادِح
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف حقيقة مقطع دَعْس تمور العلا.. «ابن حسين»: خطأٌ فادِح

المزيد
لكل مسؤول.. إليك نظريات “القصيبي”!
مقالات

لكل مسؤول.. إليك نظريات “القصيبي”!

المزيد
“سكامبر” في خدمة المجتمع!
مقالات

“سكامبر” في خدمة المجتمع!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>