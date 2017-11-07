اعتقال أمريكي هدد بقتل «كل أفراد الشرطة البيض»

تواصل – رويترز:

قال جهاز الخدمة السرية الأمريكي إنه اعتقل رجلاً من تكساس يشتبه في أنه سافر إلى واشنطن لقتل “كل أفراد الشرطة البيض” عند البيت الأبيض.

وقال الجهاز إن مايكل أريجا، وهو من دالاس ، اعتُقل بعد ظهر يوم الاثنين بعدما أصدرت الشرطة في مقاطعة مونتجمري في ماريلاند تحذيراً بشأنه في منطقة واشنطن.

وأضاف جهاز الخدمة السرية في بيان “أفراد جهاز الخدمة السرية عززوا وضع الاستعداد على الفور وبدأوا في البحث عن أريجا”.

وقال إنه بعد أكثر بقليل من ساعة على تلقي التحذير رصد الضباط أريجا قرب البيت الأبيض واقتادوه إلى الحبس دون أي مشكلات.

وذكر جهاز الخدمة السرية أنه تم تسليم المشتبه به إلى شرطة منطقة واشنطن. وقالت الشرطة في تقرير بشأن الحادث إن أريجا وجه التهديدات من خلال فيسبوك.