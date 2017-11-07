ضبط وافدين محتالين حوَّلا ٩٨٠ ألف ريال لخارج المملكة

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تواصل – فريق التحرير:

صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تلقَّت بلاغًا عن تعرُّض مواطنٍ، في العقد الخامس من العمر، ‫للنصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية تزيد قيمتها على تسعمائة وثمانين ألف ريال.

وأضاف أنه وبحمد الله فقد أسفرت المتابعة الأمنية لهذه الجريمة من قبل المختصين بإدارة التحريات والبحث الجنائي عن ضبط المتهمَيْن بالتورط فيها – وهما مقيمَيْن من جنسيةٍ عربية – تتراوح أعمارهما في العقدين الرابع والخامس من العمر، وجرى إيداعهما التوقيف بمركز الشرطة المختص، وإشعار النيابة العامة لإكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة القصيم، أن المتهمَيْن أقرَّا عند سماع أقوالهما بما بدر منهما، وقيامهما بالاستيلاء على تلك المبالغ المالية وتحويلها خارج البلاد على فتراتٍ متفاوتة.

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