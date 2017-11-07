مصادر: وزير الحج يعفي مسؤولاً كبيراً ارتبط بـ«عادل فقيه»

تواصل – الرياض

أكدت مصادر مطلعة أن الدكتور محمد صالح بنتن، وزير الحج والعمرة، أصدر قراراً بإقالة وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية والمشرف العام على مكتبه ماجد باشا، والذي كان يشغل في السابق منصب المدير العام لمكتب إدارة التحول بوزارة الصحة، في عهد الوزير الأسبق عادل فقيه.

ووفقاً لـ”المواطن” فقد أوضحت المصادر أن القرار صدر أمس الاثنين، ونص على أن يتم تنفيذه اعتباراً من تاريخ صدوره، لافتة إلى أن الوزير لم يُشِر على وجه التحديد إلى أسباب الإقالة.

وكان عادل فقيه وزير الاقتصاد السابق، قد عيَّن باشا مديراً عامًّا لمكتب إدارة التحول، ليتولى عدة ملفات من بينها برنامج مكافحة فيروس “كورونا”، قبل أن يتقدم باستقالته لوزير الصحة الأسبق محمد آل هيزاع، ويتجه للعمل في وزارة الحج والعمرة.

ومن الجدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمراً ملكياً مساء (السبت الماضي) تضمن إعفاء عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط الأسبق من منصبه، وتعيين محمد بن مزيد التويجري خلفاً له.