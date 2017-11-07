فرص عمل الأجانب تتقلص بمقدار 161 ألف وظيفة

تواصل- الرياض:

ارتفع صافي عدد الوظائف الجديدة للمواطنين بمقدار 28.9 ألف وظيفة خلال الربع الثاني، كان نصيب الإناث منها 40%، بحسب تقرير تطورات سوق العمل للربع الثاني من 2017 والصادر عن شركة جدوى للاستثمارات.

وأفاد التقرير بأنه بالنسبة للوافدين، انخفض إجمالي الوظائف الجديدة بنحو 161.5 ألف وظيفة خلال الربع الثاني، مرجعا معظم الانخفاض إلى تراجع عدد الوظائف الجديدة للإناث غير السعوديات، حيث اتخذ صافي توظيف الإناث غير السعوديات مسارا هابطا منذ بداية 2017، وفقاً لـ”مكة”.

وأوضحت التقارير، أن هذا المسار الهابط يعود بدرجة كبيرة لاختيار عدد كبير من العمالة الوافدة إرسال عائلاتهم إلى بلدانهم الأصلية قبيل تطبيق رسوم الوافدين التي تم فرضها على عائلات الوافدين والتي بدأ سريانها في يوليو 2017.

وقالت جدوى إنه بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن نشهد المزيد من التغييرات الهيكلية في أنماط توظيف غير السعوديين في السنوات القليلة المقبلة.