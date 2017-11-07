إحصائية صادمة.. 20 ألف إصابة بالسكتة الدماغية سنوياً بالمملكة

تواصل – جدة

تصل حالات السكتة الدماغية إلى نحو 20 ألف حالة سنوية بالمملكة، وفقاً لتقرير صادر عن الجمعية السعودية للسكتة الدماغية.

وخلال ورشة عمل للسكتة الدماغية بمستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي في جدة، أكدت الجمعية أن المملكة تسجل ما بين 50 إلى 100 حالة إصابة بالسكتة الدماغية يومياً.

وقالت وفقاً لـ”الوطن” إن إحصائياتها تشير إلى أن السعودية تسجل سنويا ما يقرب من 20 ألف حالة جديدة، منها 4 آلاف حالة تنتهي بالوفاة، و8000 حالة تتسبب في إعاقات حركية وعصبية تؤثر على وظائف المريض العقلية؛ علما أن 69 % من حالات الإصابة بالسكتة الدماغية تأخذ شكل جلطات دموية في الدماغ وتمنع الأوكسجين من الوصول إلى بعض أجزائه، وبالتالي حرمانه من القيام بوظائفه بصورة طبيعية.

وأكدت الجمعية أن منطقة الرياض تتصدر مناطق ومدن المملكة بـ4000 حالة أي بمعدل 20 % من إجمالي الحالات المسجلة، فيما تأتي جدة ثانيا بـ2500 حالة.

17 مليون مصاب بالعالم

الدكتور محمد المخلافي، الأستاذ المساعد في قسم الأعصاب بكلية الطب في جامعة الملك عبدالعزيز رئيس الجمعية السعودية للسكتة الدماغية، أكد أن السكتة الدماغية تعد من الحالات المرضية ذات الطابع الفجائي وتصيب 17 مليون شخص على مستوى العالم سنوياً.

وأضاف: يتوفى ثلث هذا الرقم بسبب السكتة، بينما يصاب الثلث الآخر بإعاقات دائمة.

وحول حالات السكتة الدماغية أكد الدكتور محمد المخلافي أن «سرعة علاج مرضى السكتة الدماغية في الأقسام الطبية المتخصصة أسهم في تقليل أعداد الوفيات والإعاقات والمضاعفات وفترة بقاء المريض في المستشفى بصورة كبيرة. والسبب وراء ذلك هو أن الأطباء اليوم باتوا أكثر حرصا على مواكبة بروتوكولات دقيقة وواضحة في المستشفيات السعودية».

أسباب الانتشار

وعن أسباب انتشار هذا المرض وأعراضه، قال استشاري الأعصاب والسكتة الدماغية بوزارة الصحة الدكتور سعيد الزهراني: إن أعراض السكتة الدماغية تتمثل في صعوبة الفهم أو التخاطب، وانحراف في زاوية الفم، وضعف عام في جهة معينة من الجسم.

وبيّن الزهراني أن أسباب السكتة الدماغية كثيرة ومنها ارتفاع ضغط الدم، والسكري، والسمنة، وارتفاع الكلسترول، وعدم الحركة، والتدخين، والتقدم في العمر.

وحول طرق الوقاية من السكتة الدماغية أوضح الدكتور سعيد أنه ينبغي التحكم في عوامل الخطورة عند مرضى الضغط والسكري وارتفاع الكلسترول، والتوقف عن التدخين، وممارسة الرياضة 5 أيام أسبوعياً بمعدل 30 دقيقة.

وأضاف أن كبار السن معرضون بشكل أكبر للإصابة بالسكتة الدماغية وتزيد الحالات عند النساء بعد تجاوز عمر 55 عاماً.