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ماذا قال «منصور بن مقرن» عن الفساد في آخر تصريح قبل وفاته؟

ماذا قال «منصور بن مقرن» عن الفساد في آخر تصريح قبل وفاته؟
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تواصل – الرياض:

أدلى نائب أمیر منطقة عسیر الراحل الأمیر منصور بن مقرن، قبل ساعات من وفاته، بتصریح صحفي كان الأخیر له، تفاعلاً مع الأمر الملكي بتشكیل لجنة علیا لحصر جرائم الفساد العام والتحقیق فیها.

وجاء في التصریح، أن الإجراء یعد خطوةً إصلاحیةً مهمةً، ومنطلقاً للتحول الذي تشهده المملكة في مختلف الأصعدة، خصوصاً أن مكافحة الفساد عنصر مهم لبناء الاقتصاد والثبات في النمو وتحسن البیئة الاستثماریة.

وأكد حرص القیادة الحكیمة على حفظ الحقوق وتحقیق العدالة ورعایة مصالح الشعب، سعیاً منها إلى تحقیق التنمیة الشاملة، وتلبیة تطلعات المواطنین في كل مكان، وردع كل من تسول له نفسه الإضرار بمكتسبات الوطن.

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