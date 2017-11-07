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الأمم المتحدة تطلب من السفن مغادرة ميناء الحديدة اليمني فورًا

الأمم المتحدة تطلب من السفن مغادرة ميناء الحديدة اليمني فورًا
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تواصل – وكالات:

كشف  مصدر في ميناء الحديدة (غربي اليمن) عن أن الأمم المتحدة طالبت السفن والبواخر بمغادرة مينائي الحديدة والصليف فوراً، لضمان سلامتها وسلامة طواقمها والبضائع.

وطالب فريق الأمم المتحدة المسؤول عن تفتيش السفن والبواخر، السفن بمغادرة منطقة الحجز (غرب 042) ومرفأي الصليف والحديدة، والإبحار إلى أي ميناء. وأشار الفريق إلى أن التحذير كان بسبب الوضع الأمني، لكنه لم يورد تفاصيل أكثر عن طبيعة تلك الأوضاع.

وتسعى ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح للسيطرة على الميناءين حيث سبق وأن هددوا في وقت سابق باستهداف خطوط الملاحة في حال توقف عمل الميناءين.

وكان التحالف قد أغلق جميع المنافذ الجوية والبحرية لليمن، بشكل مؤقت، لمراجعة إجراءات التفتيش.

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