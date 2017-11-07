32 جولة في 196 يومًا.. الأمير منصور بن مقرن مسيرة عطاء وتفانٍ

تواصل – أبها:

جهد كبير كان يحرص الأمير الراحل منصور بن مقرن على القيام به في سبيل خدمة الوطن والمواطن، منذ توليه مهام نائب أمير منطقة عسير وحتى رحيلة.

ووفقا لـ”الوطن” فقد بلغ إلى حد قيامه بـ 32 جولة تفقدية على المشروعات التنموية بمنطقة عسيرخلال 196 يوما – أي منذ توليه مهامه كنائب لأمير المنطقة، وحتى وفاته.

وكانت آخر جولات الأمير الراحل أول أمس في محافظة البرك، إذ التقى هو ومرافقوه -رحمهم الله- الأهالي في المركز الحضاري للبلدية، ومركز سعيدة الصوالحة، إثر تحطم الطائرة في منطقة جبلية بعد مغادرتهم محافظة البرك.