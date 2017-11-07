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نصائح للوقاية من «الغبار».. وتنبيهات مهمة لمرضى «الربو» 

نصائح للوقاية من «الغبار».. وتنبيهات مهمة لمرضى «الربو» 
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تواصل – وكالات:

“الغبار” هو جزيئات دقيقة وصغيرة جداً من المواد العضوية وغير العضوية، يحتوي على عدة مواد وبقايا مواد مختلفة منها الضار والنافع، فهو يحتوي على ألياف حيوانية وبكتيريا وطفيليات ورماد ونسيج صناعي، وبذور جرثومية وغيرها.
ويسبب الغبار الحساسية عند بعض الأشخاص مثل حساسية العين والأنف والأكزيما، بسبب الأتربة وحبوب اللقاح التي يحملها معه؛ مما يسبب الضرر للجسم، وهنا يبدأ الجهاز المناعي بالتحرك وبإطلاق الأجسام الدفاعية للهجوم على هذه الأجسام الغريبة.
وفي هذا الصدد، يكرر الأطباء المختصون تحذيرهم من الغبار؛ نظراً لأنه من ملوثات الهواء، محددين عدة نصائح للوقاية منه، وتنبيهات لمرضى “الربو”.
طرق الوقاية من الغبار:
1- الحرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام.
2- عدم التعرُّض للغبار إلا للضرورة القصوى.
 3- الحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار.
تنبيهات لمرضى الربو:
1- احمل معك دوماً بخاخ الربو الإسعافي الموسع للشعب الهوائية.
2- يجب الالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حالة صرفه الطبيب.
3- التوجُّه لأقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجِب للبخاخ.
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بورصة تواصل

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