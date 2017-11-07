خطوط «غير مفهومة» على شاشات ساعات «أبل»

تواصل – وكالات:

بعد مدة من ورود العديد من الشكاوى لشركة أبل حول مشكلات في اتصال ساعاتها الجديدة بالشبكات اللاسلكية، بدأ بعض المستخدمين يشتكون من ظهور مشكلات جديدة في تلك الساعات.

وأكد العديد من مستخدمي تلك الساعات أنهم يعانون من مشكلات في اتصالها بشبكات الـ«Wi-Fi» في الأماكن العامة كالفنادق والمقاهي ومحطات نقل الركاب، وبحسب موقع «روسيا اليوم» بات بعض المستخدمين يؤكدون ظهور خطوط غير مفهومة على شاشات تلك الساعات.

ووفقا لموقع 9to5Mac فإن أبل وتفاديا لغضب الزبائن أصدرت بعض التعليمات للعاملين في متاجرها بالتعامل بجدية مع أي شكوى يتقدم بها المستخدمون حول شاشات ساعاتها، وفي حال التأكد تعوض أبل المستخدم بساعة مجانا.