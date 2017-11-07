العثور على مولودة دُفنت حية في بيشة

تواصل-عسير:

تحقق شرطة بيشة في قضية طفلة حديثة الولادة لم يتجاوز عمرها 7 أيام، عثر عليها مدفونة في منطقة برية قريبة من المحافظة.

وكان مواطن يتنزه في إحدى المناطق البرية، عَثَر على الطفلة بعد أن سمع صوتاً يخرج من حفرة مغطاة بالتراب، فقام بنبشها ليجد مولودة حية ملفوفة في قماش، وأبلغ الجهات الأمنية التي حضرت للموقع وباشرت الحادثة، برفقة إسعاف من وزارة الصحة.

وأوضح الناطق الإعلامي لصحة بيشة عبدالله سعيد الغامدي، أنه في تمام الساعة العاشرة صباح (الأحد) باشرت الشرطة الحادثة وأُحضرت الطفلة إلى المستشفى واتضح أنها حديثة ولادة وتوجد علامات “التبصيم” على قدميها وكانت مغمورة بالتراب، وفقًا لـ”عكاظ”.

وتابع، أنه تم تقديم الرعاية الصحية لها وهي الآن بحالة صحية جيدة، وحوِّلت إلى قسم الحضانة بمستشفى الملك عبدالله بمدينة بيشة، دون ذكر أي معلومات عن مكان ولادة الطفلة، لافتاً إلى أن القضية منظورة لدى الجهات الأمنية.