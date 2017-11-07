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«نزاهة» تعمل على استراداد «نصف مليار ريال» اختلست من المال العام

«نزاهة» تعمل على استراداد «نصف مليار ريال» اختلست من المال العام
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تواصل – الرياض:

تتابع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» استرداد مبالغ مالية تقارب الـ«نصف مليار» ريال، اختلست من الأموال العامة، وأخذت من غير وجه حق خلال تنفيذ كثير من المشاريع الخدمية في عدد من المناطق، وذلك وفقا لـ”عكاظ”.

وأوضحت الهيئة في تقرير قدمته لمجلس الشورى، أنها تلقت خلال العام 36/‏ 1437 هـ -عام التقرير- 3336 بلاغا منها 2129 بلاغا تدخل ضمن اختصاص الهيئة و1116 بلاغ فساد مالي وإداري و443 بلاغ تدنٍ في مستوى تنفيذ الخدمات والمشاريع و267 بلاغ مخالفات مالية وإدارية، 180 بلاغ قصور في الأنظمة أو إجراءات العمل، إضافة إلى تلقيها 1207 بلاغات لا تدخل ضمن اختصاص الهيئة.

وكشفت الهيئة عن أن إجمالي المبالغ التي تعمل الهيئة على ملاحقة عمليات استردادها تصل إلى نحو 462987501 ريال، منها 397 مليون ريال تم صرفها زيادة عن المستحق كتعويضات عن نزع ملكية الأراضي الواقعة على طريق المحول الشرقي بمحافظة الخرج بمنطقة الرياض.

وفصل التقرير المبالغ الأخرى التي تصل إلى أكثر من 65 مليون ريال، منها ثلاثة ملايين تقريبا نتيجة تلاعب متنفذين وموظفين في بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة بعملية إفراغ صكوك أراضي نزعت ملكياتها لصالح وزارة النقل لمشروع الطريق الدائري بمحافظة طبرجل بمنطقة الجوف.

 كما تتابع استرداد 14 مليونا تقريبا مختلسة من قبل مسؤول سابق في فرع مؤسسة النقد العربي السعودي بمكة المكرمة، إضافة إلى متابعة استرداد خمسة ملايين مختلسة من قبل موظف بإحدى المديريات العامة للشؤون الصحية، وخمسة متهمين آخرين وتغريمهم بمبالغ مالية بلغت 4200000 ريال.

 وأوضح تقرير الهيئة سعيها لاسترداد أربعة ملايين مختلسة من قبل موظف سابق في وزارة الصحة، ومبلغ 3150000 ريال مقابل قيمة العقد الاستثماري لأحد المرافق التعليمية في مدينة الرياض بسبب تحويله إلى مشروع تجاري، وكذلك متابعة استرداد مبلغ ثلاثة ملايين مختلسة من قبل عدد من موظفي المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، واسترداد مبلغ 656300 ريال يمثل جملة رواتب شهرية صرفت لأحد الأطباء بدون وجه حق بسبب جمعه بين وظيفتين الأولى بعقد دائم مع برنامج مستشفيات القوات المسلحة بمحافظة الطائف والثانية بعقد مؤقت مع مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، ومتابعة استرداد مبلغ 367100 ريال مختلسة من قبل أحد مسؤولي إدارة التربية والتعليم بمحافظة الأفلاج بمنطقة الرياض بعد عملية بيع رجيع السيارات الحكومية التابعة للإدارة.

وبينت الهيئة أنها رفعت تقاريرها اللازمة لجهات الاختصاص عن مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية في إمارة منطقة الجوف، وهدر المال العام وتأخير تنفيذ مسار طريق (الفرشة، الريث، الحتو) بمنطقة عسير، والتي تشرف على تنفيذه وزارة النقل، والتجاوزات المالية والإدارية ببرنامج الاستمطار للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وتجاوزات مالية وإدارية بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وتقرير ميداني عن الأضرار التي حدثت لبعض مدن المملكة جراء هطول الأمطار.

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بورصة تواصل

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