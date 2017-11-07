مرافق للأمير منصور يرسل مقاطع الجولة الأخيرة لوالدته قبل سقوط الطائرة

تواصل- أبها:

انتشرت مقاطع فيديو قبل إقلاع طائرة الأمير الراحل منصور بن مقرن، وكان يجوارها شخص يحمل جهازا لاسلكيا يدويا، لم يعرف كثيرون من يكون.

وقال، ابن عمته، أحمد هادي، إنه الوكيل رقيب فني، عبدالله علي عبده حدادي، أحد ضحايا الطائرة المنكوبة، مضيفا ، “أن عبدالله أبلغ أمه بأنه سيكون في رحلة تفقدية مع نائب أمير منطقة عسير، وكان خلال الرحلة يرسل المقاطع لوالدته وشقيقاته”.

وتابع، “أرسل صورة قبل الإقلاع ثم انقطع التواصل، لكن الأكثر انتشارا كان للصورة الثانية مع المسؤولين، وكان معهم عبدالله”، وفقا لـ”الوطن”.