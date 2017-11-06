مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض يطلق خدمة جديدة للمراجعين (صور)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
أقرا الخبر
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)
أقرا الخبر
«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)
أقرا الخبر
الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

ترشيحاتنا

المملكة تُجبر زعيم ميليشيا «حزب الله» اللبناني على التراجع (فيديو)

المملكة تُجبر زعيم ميليشيا «حزب الله» اللبناني على التراجع (فيديو)

«المالية»: لا صحة لتأجيل رسوم المرافقين

«المالية»: لا صحة لتأجيل رسوم المرافقين

«النائب العام» يكشف أسباب سرية التحقيقات مع الموقوفين في قضايا الفساد

«النائب العام» يكشف أسباب سرية التحقيقات مع الموقوفين في قضايا الفساد

طبيبة تروي لـ«تواصل» تفاصيل وصول جثامين «طائرة عسير» للمستشفى

طبيبة تروي لـ«تواصل» تفاصيل وصول جثامين «طائرة عسير» للمستشفى

مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض يطلق خدمة جديدة للمراجعين (صور)

مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض يطلق خدمة جديدة للمراجعين (صور)
0

تواصل – حمد القحطاني:

أطلق مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بمدينة الرياض خدمة إلكترونية للمراجعين والمرضى دون الحاجة لموظف استقبال ومواعيد.

وأوضح مدير المستشفى بالإنابة الأستاذ عبدالعزيز السنيد، أن الخدمة تأتي لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للمرضى لمواعيدهم؛ حيث تم إطلاق خدمة إلكترونية جديده  لخدمة المرضي دون الحاجه إلى موظف المواعيد والاستقبال.

وتابع السنيد “تتم الخدمة من خلال جهاز موزع في جميع العيادات يهدف لخفض فترات انتظار المرضى للمواعيد، فضلاً عن استيعاب أكبر عدد من المرضى الراغبين في الحصول على رعاية طبية”.

وبيّن مدير المستشفى أن من مميزات النظام أنه يعمل لاسلكياً، ويتكون من شاشة كبيرة يسهل على المراجع متابعة رقمه كما أنه ناطق باللغة العربية لنداء الأرقام، بالإضافة أنه باستطاعة المراجع تقييم الخدمة المقدمة له من العيادات ، ويحمل عدد من التقارير التي تساعد الإدارة على المتابعة وتطوير العمل .

وأكد السنيد أن هذه الإنجازات الجديدة تعزز التزامنا بتوفير رعاية آمنة وعنايّة فعّالة لكل مريض ، ونحن على يقين بأن إدخال هذه الخدمات سوف يثمر في تحسين الكفاءة العلاجية والتشغيلية، فضلاً عن الارتقاء بتجربة المرضى بالمستشفى.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الرئيس الفلسطيني يصل الرياض

الرئيس الفلسطيني يصل الرياض

وصول جثمان الأمير منصور بن مقرن إلى الرياض

وصول جثمان الأمير منصور بن مقرن إلى الرياض

إزالة أكثر من 7 آلاف لوحة مخالفة بالرياض (صور)

إزالة أكثر من 7 آلاف لوحة مخالفة بالرياض (صور)

أمير عسير وأشقاء الأمير منصور بن مقرن يرافقون جثمانه إلى الرياض (فيديو)

أمير عسير وأشقاء الأمير منصور بن مقرن يرافقون جثمانه إلى الرياض (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

طبيبة تروي لـ«تواصل» تفاصيل وصول جثامين «طائرة عسير» للمستشفى
تقارير وحوارات

طبيبة تروي لـ«تواصل» تفاصيل وصول جثامين «طائرة عسير» للمستشفى

المزيد
«تواصل» تكشف حقيقة مقطع دَعْس تمور العلا.. «ابن حسين»: خطأٌ فادِح
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف حقيقة مقطع دَعْس تمور العلا.. «ابن حسين»: خطأٌ فادِح

المزيد
لكل مسؤول.. إليك نظريات “القصيبي”!
مقالات

لكل مسؤول.. إليك نظريات “القصيبي”!

المزيد
“سكامبر” في خدمة المجتمع!
مقالات

“سكامبر” في خدمة المجتمع!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>