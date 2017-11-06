مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض يطلق خدمة جديدة للمراجعين (صور)

تواصل – حمد القحطاني:

أطلق مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بمدينة الرياض خدمة إلكترونية للمراجعين والمرضى دون الحاجة لموظف استقبال ومواعيد.

وأوضح مدير المستشفى بالإنابة الأستاذ عبدالعزيز السنيد، أن الخدمة تأتي لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للمرضى لمواعيدهم؛ حيث تم إطلاق خدمة إلكترونية جديده لخدمة المرضي دون الحاجه إلى موظف المواعيد والاستقبال.

وتابع السنيد “تتم الخدمة من خلال جهاز موزع في جميع العيادات يهدف لخفض فترات انتظار المرضى للمواعيد، فضلاً عن استيعاب أكبر عدد من المرضى الراغبين في الحصول على رعاية طبية”.

وبيّن مدير المستشفى أن من مميزات النظام أنه يعمل لاسلكياً، ويتكون من شاشة كبيرة يسهل على المراجع متابعة رقمه كما أنه ناطق باللغة العربية لنداء الأرقام، بالإضافة أنه باستطاعة المراجع تقييم الخدمة المقدمة له من العيادات ، ويحمل عدد من التقارير التي تساعد الإدارة على المتابعة وتطوير العمل .

وأكد السنيد أن هذه الإنجازات الجديدة تعزز التزامنا بتوفير رعاية آمنة وعنايّة فعّالة لكل مريض ، ونحن على يقين بأن إدخال هذه الخدمات سوف يثمر في تحسين الكفاءة العلاجية والتشغيلية، فضلاً عن الارتقاء بتجربة المرضى بالمستشفى.