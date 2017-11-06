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مصور «منصور بن مقرن»: هذا ما حدث بيننا قبل دقائق من وفاته «فيديو»

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تواصل – فريق التحرير:

كشف فارس الطرقي، المصور الخاص للأمير منصور بن مقرن، رحمه الله، أنه كان من المفترض أن يرافق الفقيد في الطائرة المروحية التي سقطت، لكنه لم يستقلها بعدما فوجئ باكتمال الأماكن داخلها، لأن عدد كراسيها 7 فقط.

وأضاف أنه سافر إلى أبها بالسيارة ليلحق بالأمير هناك، ووصل بالفعل إلى هناك، وخلال انتظار الأمير منصور جاءهم الخبر الحزين.

وأوضح الطرقي، خلال مداخلة مع برنامج “يا هلا”، على قناة روتانا خليجية، أن الأمير كان محبّاً للأماكن السياحية في عسير، وكان يقوم بجولات تفقدية متكررة؛ بهدف متابعة الأعمال التي تجرى بها، والتمتع بالأماكن الخلابة من زاوية أخرى.

يذكر أن نائب أمير منطقة عسير وافته المنية، برفقة مسؤولين كبار بالإمارة، بعد تحطم مروحية كانت تقلهم، في منطقة محمية ريدة، مساء الأحد، بعد جولة تفقدية في محافظة البرك الساحلية.

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