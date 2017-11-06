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الشرقية.. أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين يستمتعون بمهرجان «صيف وشط»

الشرقية.. أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين يستمتعون بمهرجان «صيف وشط»
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تواصل – فريق التحرير:

شارك مكتب وفاء لرعاية أبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين بتعليم المنطقة الشرقية في مهرجان “صيف وشط” الاجتماعي الذي تشرف عليه لجنة التنمية الاجتماعية في جنوب الخبر “إشراق”، ويستمر حتى السبت المقبل لمدة ٩ أيام.

واستمتع الطلاب والطالبات وأسرهم بفعاليات المهرجان المتنوعة من خلال المميزات التي قدمها لهم، والدعوات المجانية والهدايا التي خصصها لهم، بمشاركة عدد من الجهات الخيرية والتطوعية والصحية.

وأوضحت مديرة مكتب وفاء بالمنطقة الشرقية غنية الغافري أن المكتب يحرص على المشاركة المجتمعية مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أنهم يلفتون نظر العديد من الشركات والمهتمين إلى أهمية رعاية أبناء شهداء الواجب والرغبة الجادة في إدخال السرور عليهم، وإشعارهم بعظم الدور الذي قام به آباؤهم، بالإضافة إلى دور منسوبي التعليم في التنمية وبناء الأجيال التي ستخدم الوطن.

وأضافت أن المكتب تلقى دعوة من مهرجان “صيف وشط” للمشاركة في التعريف بالمكتب، وتكريم أبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين في فعالية المسرح التي تضم مسابقات وفعاليات منوعة، مشيرة إلى أن المكتب نظم رحلات مجدولة للطلاب والطالبات وأسرهم في كافة مكاتب التعليم بالمنطقة الشرقية، برفقة منسقي وفاء بمكاتب التعليم بالمنطقة الشرقية، حيث تنطلق جولة الطلاب من الجناح المخصص للتعريف بمكتب وفاء، ثم خيمة التشريفات، ويتم اصطحابهم وذويهم للتعرف على المهرجان، ثم الاستمتاع باللعب المجاني، وفي ختام الجولة يتم تكريم الطلاب على مسرح المهرجان.

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