مكة.. مكتب الجالية البرماوية يحتفل باختتام مسابقة حفظ المتون

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
أقرا الخبر
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)
أقرا الخبر
«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)
أقرا الخبر
الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

ترشيحاتنا

المملكة تُجبر زعيم ميليشيا «حزب الله» اللبناني على التراجع (فيديو)

المملكة تُجبر زعيم ميليشيا «حزب الله» اللبناني على التراجع (فيديو)

«المالية»: لا صحة لتأجيل رسوم المرافقين

«المالية»: لا صحة لتأجيل رسوم المرافقين

«النائب العام» يكشف أسباب سرية التحقيقات مع الموقوفين في قضايا الفساد

«النائب العام» يكشف أسباب سرية التحقيقات مع الموقوفين في قضايا الفساد

طبيبة تروي لـ«تواصل» تفاصيل وصول جثامين «طائرة عسير» للمستشفى

طبيبة تروي لـ«تواصل» تفاصيل وصول جثامين «طائرة عسير» للمستشفى

مكة.. مكتب الجالية البرماوية يحتفل باختتام مسابقة حفظ المتون

مكة.. مكتب الجالية البرماوية يحتفل باختتام مسابقة حفظ المتون
أرشيفية
0

تواصل – فريق التحرير:

احْتَفَلَ فرع مكتب ممثل الجالية البرماوية بالطندباوي في مَكَّة الْمُكَرَّمَة، يوم الخميس الماضي، باختتام مسابقة النابغين في حفظ المتون بالتعاون مع المكتب التعاوني بأجياد، وبِرِعَايَةِ من مجمع الشرائع العلمي الدعوي الخيري.

أقيم الحفل في قاعة مجمع الشرائع العلمي الدعوي الخيري بالشرائع الخضراء بحضور ما يقرب من 300 شخص، كما حَضَرَ مدير إدارة الدعوة بالمكتب التعاوني بأجياد الدكتور إبراهيم يحيى بخاري، والمشرف العام على مجمع الشرائع العلمي الدعوي الخيري الشيخ عبدالعزيز التويجري، ونائب ممثل الجالية البرماوية بالمملكة الشيخ نور الزبير شمس الحق.

وقال القائمون على المسابقة إنها تستهدف تشجيع النشء على المشاركة في حفظ المتون العلمية، موضحين أن المسابقة تكونت من أربعة فروع، الفرع الأول في حفظ “حصن المسلم”، والفرع الثَّانِي في حفظ متن “الأربعون النووية”، والفرع الثالث “سبعون حَدِيثَاً”، والفرع الرابع في حفظ “متن الجزرية”.

وقد بلغ عدد المتسابقين 252 مشاركاً من داخل الطندباوي وخارجها اجتاز الاختبار النهائي 124 متسابقاً بنجاح وإِتْقَان.

وقال مدير إدارة الدعوة بالمكتب التعاوني بأجياد الدكتور إبراهيم بخاري في تصريح له: إنه من المهم إِقَامَة مثل هذه المسابقات، والتنافس بين النشء ليكونوا أجيالاً صاعدين للدعوة إلى الله مسلحين بالعلم الشرعي.

وأشاد نائب ممثل الجالية الشيخ نور الزبير بهذا النشاط، وقال إن: “مثل هذه المناسبات مما تثلج الصدر وتبشر بالخير والتعاون على البر والتقوى، وأشجع على إِقَامَة مزيد من مثل هذه البرامج والمسابقات”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

شجاعة مواطن تُحبط سرقة 186 ألف ريال وتوقع بالجاني في جدة

شجاعة مواطن تُحبط سرقة 186 ألف ريال وتوقع بالجاني في جدة

ألماني يبدأ حياته الزوجية برحلة إيمانية إلى مكة

ألماني يبدأ حياته الزوجية برحلة إيمانية إلى مكة

بعد موجة الانتقاد.. «غرفة مكة» تكشف عن شخصية «كرتون أبوكرش» الحقيقية

بعد موجة الانتقاد.. «غرفة مكة» تكشف عن شخصية «كرتون أبوكرش» الحقيقية

إزالة 47 حوشاً مخالفاً بمساحة 30 ألف متر2 بمكة (صور)

إزالة 47 حوشاً مخالفاً بمساحة 30 ألف متر2 بمكة (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

طبيبة تروي لـ«تواصل» تفاصيل وصول جثامين «طائرة عسير» للمستشفى
تقارير وحوارات

طبيبة تروي لـ«تواصل» تفاصيل وصول جثامين «طائرة عسير» للمستشفى

المزيد
«تواصل» تكشف حقيقة مقطع دَعْس تمور العلا.. «ابن حسين»: خطأٌ فادِح
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف حقيقة مقطع دَعْس تمور العلا.. «ابن حسين»: خطأٌ فادِح

المزيد
لكل مسؤول.. إليك نظريات “القصيبي”!
مقالات

لكل مسؤول.. إليك نظريات “القصيبي”!

المزيد
“سكامبر” في خدمة المجتمع!
مقالات

“سكامبر” في خدمة المجتمع!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>