مكة.. مكتب الجالية البرماوية يحتفل باختتام مسابقة حفظ المتون

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احْتَفَلَ فرع مكتب ممثل الجالية البرماوية بالطندباوي في مَكَّة الْمُكَرَّمَة، يوم الخميس الماضي، باختتام مسابقة النابغين في حفظ المتون بالتعاون مع المكتب التعاوني بأجياد، وبِرِعَايَةِ من مجمع الشرائع العلمي الدعوي الخيري.

أقيم الحفل في قاعة مجمع الشرائع العلمي الدعوي الخيري بالشرائع الخضراء بحضور ما يقرب من 300 شخص، كما حَضَرَ مدير إدارة الدعوة بالمكتب التعاوني بأجياد الدكتور إبراهيم يحيى بخاري، والمشرف العام على مجمع الشرائع العلمي الدعوي الخيري الشيخ عبدالعزيز التويجري، ونائب ممثل الجالية البرماوية بالمملكة الشيخ نور الزبير شمس الحق.

وقال القائمون على المسابقة إنها تستهدف تشجيع النشء على المشاركة في حفظ المتون العلمية، موضحين أن المسابقة تكونت من أربعة فروع، الفرع الأول في حفظ “حصن المسلم”، والفرع الثَّانِي في حفظ متن “الأربعون النووية”، والفرع الثالث “سبعون حَدِيثَاً”، والفرع الرابع في حفظ “متن الجزرية”.

وقد بلغ عدد المتسابقين 252 مشاركاً من داخل الطندباوي وخارجها اجتاز الاختبار النهائي 124 متسابقاً بنجاح وإِتْقَان.

وقال مدير إدارة الدعوة بالمكتب التعاوني بأجياد الدكتور إبراهيم بخاري في تصريح له: إنه من المهم إِقَامَة مثل هذه المسابقات، والتنافس بين النشء ليكونوا أجيالاً صاعدين للدعوة إلى الله مسلحين بالعلم الشرعي.

وأشاد نائب ممثل الجالية الشيخ نور الزبير بهذا النشاط، وقال إن: “مثل هذه المناسبات مما تثلج الصدر وتبشر بالخير والتعاون على البر والتقوى، وأشجع على إِقَامَة مزيد من مثل هذه البرامج والمسابقات”.