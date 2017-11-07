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«دويتشه فيله»: المملكة تتغير.. السعوديون يشاهدون عِقاب أمراء ووزراء على الفساد

«دويتشه فيله»: المملكة تتغير.. السعوديون يشاهدون عِقاب أمراء ووزراء على الفساد
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تواصل- سامر محمد:

قالت إذاعة صوت ألمانيا “دويتشه فيله”: إن المواطن السعودي كان يشتكي من الفساد، الذي يكلف الاقتصاد أكثر من 100 مليار دولار سنوياً، أي نحو ربع ميزانية الحكومة، حتى أصدر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأشارت إلى أن المواطن الآن يشاهد عهداً جديداً، حيث يعاقَب الأمراء جراء سوء سلوكهم وتورطهم في قضايا فساد، وشاهد توقيف عدد من الأمراء والوزراء وكبار رجال الأعمال بتهم الفساد السبت الماضي.

وتحدثت “دويتشه فيله” عن تجاوب السعوديين مع قرارات محاربة الفساد، وبدء مرحلة وانطلاقة جديدة تحقق العدالة والحفاظ على المال العام ، وأكد “دويتشه فيله” أن هذه الحملة تعزز من شعبية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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