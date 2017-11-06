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«المرور» يوقف مالك مركبة يقودها طفل عمره 8 سنوات بـ«جدة» (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

أوقفت إدارة المرور، اليوم الاثنين، مالك مركبة كان يقودها طفل عمره 8 سنوات في جدة معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور السعودي في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مرور جدة يوقف مالك المركبة التي كان يقودها طفل (٨ سنوات)، ويحجز المركبة لمدة شهر”.

وكان نشطاء مواقع التواصل قد تداولوا مقطع فيديو على نطاق واسع لطفل صغير عمره حوالي 8 سنوات يقود مركبة بسرعة في شوارع جدة، مطالبين بمحاسبة المتسبب بالسماح لطفل بقيادتها، وتعريض حياة المارة للخطر.

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    التعليم في الصغر كالنقش على الحجر خله يتعلم بدري يطلع سواق
    الي صوره سراحه انتهاك خصوصيه واضح

    اضافة رد

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