«المرور» يوقف مالك مركبة يقودها طفل عمره 8 سنوات بـ«جدة» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
أوقفت إدارة المرور، اليوم الاثنين، مالك مركبة كان يقودها طفل عمره 8 سنوات في جدة معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.
وقال المرور السعودي في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مرور جدة يوقف مالك المركبة التي كان يقودها طفل (٨ سنوات)، ويحجز المركبة لمدة شهر”.
وكان نشطاء مواقع التواصل قد تداولوا مقطع فيديو على نطاق واسع لطفل صغير عمره حوالي 8 سنوات يقود مركبة بسرعة في شوارع جدة، مطالبين بمحاسبة المتسبب بالسماح لطفل بقيادتها، وتعريض حياة المارة للخطر.
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