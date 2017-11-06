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«بلومبيرج» تكشف عن الثروات المليارية لعدد من «موقوفي الفساد» بالمملكة

«بلومبيرج» تكشف عن الثروات المليارية لعدد من «موقوفي الفساد» بالمملكة
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تواصل – سامر محمد:

قدرت شبكة “بلومبيرج” الأمريكية ثروة عدد من الموقوفين من الأمراء، وكبار رجال الأَعْمَال بتهم تتعلق بالفساد في المملكة بنحو 33 مليار دولار.

وأشارت الشبكة إلى أن عمليات التوقيف شَمِلَت 3 من أغنى الأشْخَاص في المملكة، وعلى رأسهم الأمير الوليد بن طلال المصنف 50 في مؤشر بلومبيرج لأغنى 500 ملياردير في العالم والذي تقدر ثروته بـ19 مليار دولار.

ولفتت إلى أن من بين الموقوفين ثاني وخامس أغنى الأشْخَاص في المملكة، وهم من ضمن عشرات الأشْخَاص الذين اعتقلوا وجمدت حساباتهم المصرفية السبت الماضي.

وقدرت الشبكة ثروة رجل الأَعْمَال محمد العمودي بـ10.1 مليار دولار، وثروة رجل الأَعْمَال صالح كامل بـ3.7 مليار دولار، وناصر الطيار بـ600 مليون دولار، فَضْلاً عن ثروة رجل الأَعْمَال “بكر بن لادن”.

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