شجاعة مواطن تُحبط سرقة 186 ألف ريال وتوقع بالجاني في جدة

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من ضبط لص حاول سرقة مواطن داخل أحد المحلات التجارية بمحافظة جدة، وذلك بعد تعقب الجاني من قبل أحد المواطنين والإبلاغ عن أوصافه.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، بأنه بتاريخ ١٤٣٩/٢/١٥ تلقى مركز الشمالية بشرطة محافظة جدة بلاغاً من مواطن يفيد بأنه أثناء تواجده داخل أحد المحال التجارية قام شخص بسرقة مبلغ مالي يقدر بحوالي (١٨٦.٠٠٠) مائه وستة وثمانين ألف ريال منه، ثم لاذ بالفرار بسيارة فاستنجد بالمارة، حيث تمكن أحد المواطنين من متابعة الجاني واللحاق به وإيقافه واستطاع استرداد المبلغ المالي بينما تمكن الجاني من الهرب.

وأضاف القرشي أن المواطن قام بإبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت التعميم عن الجاني والسيارة التي يستقلها وبعون من الله وتوفيقه وخلال فترة وجيزة تمكنت دوريات الأمن بمحافظة جدة من ضبط العربة وقائدها، وبسماع أقواله أقر بعملية السرقة، بالتعاون مع شخص آخر من بني جلدته يعمل بذات المحل التي تمت به عملية السرقة، اُسْتُكْمِلَتْ كافة الاستدلالات الأولية وأوقفا المُتهمان تمهيداً لإحالتهما للنيابة العامة بِحُكم الاختصاص.

وتابع القرشي أن شرطة منطقة مكة المكرمة إذ تؤكد وتشيد بدور ويقظة المواطن في العمل الأمني الذي قام به بمتابعة الجاني، واسترداد المبلغ المالي الذي تم سرقته، والإبلاغ الفوري بمعلومات ساهمت بشكل فعال في القبض على المتهمين من قِبل الجهات الأمنية، تؤكد كذلك حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وعلى قيام الجهات الأمنية بالعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.