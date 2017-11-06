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«السبهان»: سنعامل «لبنان» كحكومة إعلان حرب بسبب دعمها لميليشيا حزب الله

«السبهان»: سنعامل «لبنان» كحكومة إعلان حرب بسبب دعمها لميليشيا حزب الله
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تواصل – وكالات:

قال وزير الدولة لشؤون الخليج العَرَبِيّ ثامر السبهان: إن المملكة ستعامل حكومة لبنان على أنها “حكومة حرب”؛ بسبب ما اعتبره دعمها لميليشيات حزب الله، مضيفاً: “لن نرضى أن يكون لبنان مشاركاً في حرب على المملكة”.

واعتبر أن ميليشيا حزب الله تؤثر في كافة القرارات التي تتخذها الحكومة اللبنانية. وكشف السبهان أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أبلغ رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري تفاصيل عدوان حزب الله على المملكة، مُشِيرَاً إلى أنه على الحكومة اللبنانية أن تعي خطر تلك الميليشيات.

وأَضَافَ السبهان أن ميليشيات حزب الله تشارك في كل عمل إرهابي يهدد المملكة، مُؤكِّدَاً أن المملكة ستستخدم كافة الوسائل السياسية وغيرها لمواجهة ما أسماه “حزب الشيطان”.

وَتَابَعَ: “على اللبنانيين الاختيار بين السلام وبين الانضواء تحت حزب الله، وكنا نتوقع من الحكومة اللبنانية أن تعمل على ردع هذه الميليشيات”، مُشِيرَاً إلى أنه بيد اللبنانيين تحديد ما ستؤول إليه الأمور مع المملكة.

واتهم السبهان حزب الله بأنه يهرب المخدرات للمملكة، ويدرب شباباً على الإرهاب.

وَأكَّدَ أن الحريري وشرفاء لبنان لن يقبلوا بمواقف ميليشيات حزب الله، مُشِيرَاً إلى أن الحديث عن إجْبَار الحريري على الاستقالة أكاذيب لتشتيت اللبنانيين، مُشَدّداً على أن “لبنان مختطف من قبل ميليشيات حزب الله ومن خلفها إيران.. واللبنانيون قادرون على إيقاف تجاوزات ميليشيات حزب الله”، بِحَسَبِ “العَرَبِيّة نت”.

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