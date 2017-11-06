الأردن يحبط تهريب 200 ألف حبة مخدرة إلى المملكة

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أحبط رجال مكافحة المخدرات في الأردن محاولة تهريب 200 ألف حبة مخدرة للمملكة العَرَبِيّة السعودية، كانت مخبأة في إحدى مركبات الشحن بمخبأ سري.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة في الأمن العام الأردني، أن إدارة مكافحة المخدرات وبعد تتبعها لمعلومات وردت إليهم حول قيام مجموعة من الأشْخَاص بتجهيز كميات كبيرة من الحبوب المخدرة تَمْهِيدَاً لتهريبها إلى المملكة، تمكنوا من خلال ما قاموا به من تحقيقات ورصد وتتبع لعدد من المشتبه بهم من تحديد آلية التهريب، بواسطة إخفاء المواد المخدرة داخل إحدى مركبات الشحن في مخبأ سري، واستمرت عمليات المراقبة والرصد لحين ضبط المركبة والأشْخَاص المتورطين في القضية.

وأَضَافَت أن فريق التحقيق الذي تولى مُتَابَعَة القضية، نفذ مداهمة لمكان إخفاء مركبة الشحن بعد تحديد مكان وجودها، وتمكن من ضبطها وإلقاء القبض على أحد الأشْخَاص المتورطين، وعثر بعد تفتيشها على 200 ألف حبة مخدرة أخفيت داخل مخبأ سري أُعد في جسم المركبة، كما ألقي القبض لاحِقَاً على شخصين تورطا في القضية وأُحِيلَت القضية لمدعي عام محكمة أمن الدولة، لمباشرة التحقيق.