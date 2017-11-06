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«رويترز»: إصلاحات المملكة ترفع أسعار النفط لأعلى مستوى منذ عامين

«رويترز»: إصلاحات المملكة ترفع أسعار النفط لأعلى مستوى منذ عامين
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تواصل – وكالات:

قالت وكالة “رويترز” للأنباء إن أسعار النفط قفزت إلى أعلى مستوياتها، مُنْذُ أوائل يوليو 2015، بالتزامن مع حملة المملكة على الفساد، والتي بدأها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وبِالإِضَافَةِ إلى الحملة السعودية على الفساد، عزت “رويترز” ارْتِفَاع الأسعار إلى هبوط في عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل في الولايات المتحدة.

وبِحَسَبِ الوكالة، فقد صعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.70 دولار، أو ما يعادل 2.7 بالمئة إلى 63.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:35 بتوقيت جرينتش في حين ارتفعت عقود الخام الأمريكي الخفيف 1.26 دولار، أو 2.23 بالمئة إلى 56.85 دولار للبرميل.

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