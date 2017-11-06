المملكة تُجبر زعيم ميليشيا «حزب الله» اللبناني على التراجع (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أطل زعيم ميليشيا “حزب الله” اللبناني، حسن نصرالله، أمس، على أنصاره في خطاب متلفز للتعليق على خطاب استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وركز تقرير بثته قناة “العَرَبِيّة” على المقارنة بين لهجات “نصرالله”، حيث غاب عن الخطاب هذه المرة الهجوم والاتهامات ضد المملكة التي تعتبر من أدَبِياته في جميع الخطابات.

يُشَارُ إلى أن “الحريري” أعلن استقالته من “الرياض”؛ بِسَبَبِ سطوة ميليشيا “حزب الله” على لبنان، وفرضه الأمر الواقع بقوة السلاح وبدعم من إيران.

وكانت المملكة لعبت دوراً بارزاً في التهدئة في لبنان بين مختلف القوى السياسية، ورعاية تسوية أفضت بإنهاء فراغ رئاسي استمر لمدة عامين ونصف العام، ولكن إيران وميليشيا “حزب الله” يعرقلان أجواء الهدوء والاستقرار.