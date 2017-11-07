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خبر سار لسكان الأرض عن «ثقب الأوزون»

خبر سار لسكان الأرض عن «ثقب الأوزون»
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تواصل – وكالات:

ذَكَرَت وكالة “ناسا”، أن ثقب الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية تضاءل إلى أدنى حجم له مُنْذُ عام 1988.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية: إن “هذا الثقب الهائل في طبقة الأوزون الواقية للأرض، بلغ هذا العام في سبتمبر المَاضِي 7.6 مليون ميل مربع”، بِحَسَبِ موقع “يورو نيوز”.

وكان الحد الأقْصَى هذا العام أكبر من ضعف حجم الولايات المتحدة، لكنه كان 1.3 مليون ميل مربع (3.36 كيلومتر مربع) أقل من العام المَاضِي، و3.3 مليون ميل مربع (8.55 كيلومتر مربع) عن عام 2015.

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    أحسبه عن الاسكان فرحت الله يرحم والديك لا عاد أشوف كلمت الاسكان

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