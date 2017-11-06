ثغرة جديدة في «واتساب» ستفيدك.. تعرَّف عليها

تواصل – فريق التحرير:

أَفَادَت حسابات مهتمة بالشؤون التقنية، باكتشاف ثغرة جديدة في خدمة التراسل الفوري الأشهر عَالَمِيّاً “واتساب”، وذلك بعد إِضَافَة ميزة “Delete for everyone” والتي تتيح لجميع المستخدمين حذف الرسائل عقب إِرْسَالها.

وقال الحسابات: إنه “تَمَّ رَصْدُ هذه الثغرة من قبل مطورين XDA Developers، حيث اكتشفوا أنه عند إِرْسَال رسالة وترك نافذة الدردشة مفتوحة لأكثر من 7 دقائق، فإن هذا يتيح للمستخدمين عرض خيار حذف الرسالة للجميع”.

ومن المعروف أن خيار الحذف يظل مُتَاحَاً لأول سبع دقائق بعد إِرْسَال الرسالة، ثم يختفى هذا الخيار.

وأَضَافَت الحسابات: “فسر الباحثون هذا الأمر بأن نافذة الحذف تصاب بخلل، فكلما حاول (واتساب) حساب الـ7 دقائق، يكتشف أن النافذة لا تزال مفتوحة؛ مِمَّا يصيبه بفشل مؤقت داخلي”.