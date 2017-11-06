مستشار الأمير منصور بن مقرن: الفقيد كان لا يرد على أي إساءة ويسامح الجميع

تواصل – فريق التحرير:

أكد خالد بن سعيدان، مستشار الأمير منصور بن مقرن – رحمه الله – أن الفقيد كان رجل دولة من الطراز الأول، وهو ما ثبت في كافة المناصب التي أسندت إليه.

وقال بن سعيدان، في مداخلة مع قناة روتانا خليجية: “فقدنا رجلاً عظيماً، وأشهد الله أنه كان يقول أمامي: أسامح كل أحد أساء إليّ”.

وأضاف: “من يوم تشرفت بالعمل معه لم أسمعه يقول كلمة لا، ولا يرد على أي إساءة”.

يذكر أن الأمير منصور بن مقرن تُوفي أمس إثر تحطم مروحية كان يستقلها، برفقة مسؤولين آخرين، فوق محمية ريدة في عسير، بعد جولة تفقدية بمحافظة البراك الساحلية.