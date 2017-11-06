أكثر 10 دول أماناً في حال اندلاع حرب عالمية ثالثة

تواصل – وكالات:

أصبح غير مستبعد الآن، اندلاع حرب عالمية ثالثة في الفترة الحالية، وسط استحواذ عدد من الدول للأسلحة النووية وتهديد العالم، ومن أبرزها كوريا الشمالية.

ورَصَدَت صَحِيفَة “ذا صن” البريطانية، في تقرير لها، نَقْلاً عن مؤسسة مؤشر السلام العالمي، الدول العشر الأكثر أماناً فِي حَالِ نشوب حرب عالمية ثالثة، وهي:

1 – آيسلندا: جاءت في المرتبة الأولى في مؤشر السلام العالمي؛ وما عزز ذلك هو موقعها المعزول في شمال أوروبا.

2 – نيوزيلندا: تأتي ثاني دولة سلمية في العالم، كخيار طبيعي لكل من يبحث عن الهروب من حرب عالمية، كما أنها تمتاز بالهدوء، وبتاريخ لا يعرف الحروب كَثِيرَاً؛ ما يجعلها ملاذاً مناسباً فِي حَالِ وقوع الحرب.

3 – البرتغال: تأتي في المركز الثالث؛ لخروجها من الصراع والنزاعات السياسية مُنْذُ الحرب العالمية الثَّانِية، كما أن موقعها الأوروبي لا يجعلها دولة مستهدفة، وهذا الاستقرار يعوض موقفها الهش كعضو في حلف “الناتو”.

4 – النمسا: إذا كنت ترغب في الحصول على حق اللجوء السياسي بعد اندلاع حرب نووية، فإن النمسا هي خيارك المثالي، وتلتزم النمسا بالسلام جِدّاً، فَضْلاً عن أن الجامعة الأوروبية للسلام تأسست بها.

5 – الدنمارك: يعرف الدنماركيون جَيِّدَاً كيف يخفضون رؤوسهم من القصف، وهذا هو السبب في أن الأمة الاسكندنافية تحتل المرتبة الخامسة في العالم المكان الأكثر سلاماً.

وبينما تجعل عضويتها في حلف “الناتو” هدفاً، إلا أن جزيرة جرينلاند الدنماركية ذات الكثافة السكانية المنخفضة قد تكون آمنة في حالة الحرب.

6 – جمهورية التشيك: على الرغم من أن درجتها النهائية في مؤشر السلام العالمي انخفضت، فقد حسنت من تصنيفاتها، عندما يتعلق الأمر بالعلاقات المُهِمَّة مع جيرانها.

7 – سلوفينيا: تَمَكَّنَت من التهرب من الانجرار إلى الحربين العالميتين السابقتين، وليس هناك سبب الآن يجعلها تبدأ في اللجوء للمعارك الآن.

8 – كندا: قد تكون كندا قريبة جِدّاً من الولايات المتحدة الأمريكية، القوة العسكرية الرَئِيسِيّة في العالم، ولكن لكندا تاريخ سلمي، وتحتل كندا المرتبة الثامنة في العالم الأكثر سلاماً في العالم، مع تمتعها بسمعة آمنة جِدّاً كبلد يخرج من الصراع الدولي حيثما أمكن.

9 – سويسرا: لم تشارك سويسرا في حرب أجْنَبِيَّة مُنْذُ توقيع معاهدة باريس عام 1815، ومع امتلاكها للثروة والحيادية، فإن سويسرا هي البلد الأوروبي التاسع الأكثر سلاماً على هذا الكوكب.

10 – جمهورية إيرلندا: ومثل سويسرا، فإن إيرلندا لها تاريخ طويل من الحياد، ويمتد مُنْذُ ثلاثينيات القرن الماضي.