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الطائف.. «كاميرات مراقبة» بالطرق لرصد مخالفات النظافة (صور)

الطائف.. «كاميرات مراقبة» بالطرق لرصد مخالفات النظافة (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

بدأت أمانة محافظة الطائف، اليوم الاثْنَيْنِ، في تركيب كاميرات مراقبة بالطرق لرصد مخالفات النظافة، كما توعدت المخالفين بالعقوبة.

وقالت الأمانة في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: إنه تم “البدء في تركيب كاميرات إِلِكْتُرُونِيّة لرصد مخالفات النظافة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وعقوبات تنتظر المخالفين”.

مِنْ جِهَتِه، أَوْضَحَ وكيل الأمين للخدمات الدكتور عبدالله الغامدي، أنه تم تركيب الكاميرات بالطرق الواقعة بضواحي المدينة، والمؤدية إلى المراكز المحيطة، لرصد المخالفات التي تؤثر على البيئة والصحة العامة، سواء برمي المواشي النافقة، أو مخلفات البناء، وغيرها من المخلفات الصلبة في المواقع المفتوحة.

 

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