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بـ 10 آلاف ريال غرامة.. «السوق المالية» تعاقب الراجحي للتأمين وأسواق المزرعة

بـ 10 آلاف ريال غرامة.. «السوق المالية» تعاقب الراجحي للتأمين وأسواق المزرعة
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تواصل – فريق التحرير:

عاقبت ھیئة السوق المالیة، الیوم الاثنین، كلاً من شركة الراجحي للتأمین التعاوني، والشركة السعودية للتسويق (أسْوَاق المزرعة)، حيث فرضت على كل منهما غرامة 10 آلاف ريال.

وأوضحت الهيئة، في بیان رسمي، أن قرارها القاضي بتغريم شركة الراجحي للتأمین التعاوني عشرة آلاف ریال؛ جاء بسبب مخالفتھا نظام الشركات؛ إثر عدم التزامھا بتحديد مكافآت أعضاء لجنة المراجعة بموجب قرار من الجمعیة العامة العادية خلال المھلة النظامیة الممنوحة للشركات التي انتھت بتاريخ 21/ 04 /2017م.

وأَضَافَت الھیئة أنه تم تغريم الشركة السعودية للتسويق (أسْوَاق المزرعة) كذلك 10 آلاف ریال؛ بسبب مخالفاتھا للائحة حوكمة الشركات، وعدم إشعار الھیئة بالتغییرات التي طرأت على لجنة الترشیحات والمكافآت خلال خمسة أَيَّام عمل من حدوث التغییرات بتاريخ 08 / 05 / 2017م.

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