«النائب العام» يكشف أسباب سرية التحقيقات مع الموقوفين في قضايا الفساد

تواصل – فريق التحرير:

أكد النائب العام سعود المعجب، أن استجوابات مفصلة جرت مع الأفراد المحتجزين، على خلفية قضايا فساد تخص نهب المال العام، وسوء استغلال السلطة، وتم كذلك جمع عدد كبير من الأدلة.

وكشف المعجب، في تصريحات لـ”رويترز” اليوم الاثنين، عن أن ما جرى في 4 نوفمبر يعد استكمالاً للمرحلة الأولى من مسعى لمكافحة الفساد.

وقال المعجب، وفقاً لرويترز”، إنه “كان من الضروري استكمال المرحلة الأولى في سرية لتفادي الإفلات من العدالة”.

وأكد النائب العام، أن الشخصيات التي تم إيقافها مؤخراً في إطار عملية مكافحة الفساد سيواجهون المحاكمة كأي مواطن سعودي، مشيراً إلى أن منصب المشتبه فيه أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة، والأمراء والمسؤولون لن يتلقوا أي معاملة خاصة.