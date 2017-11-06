5 خطوات بسيطة لعلاج «الغثيان» بدون أدوية

تواصل – وكالات:

“الغثيان” هو شعور غير مريح تَمَامَاً، يشعر به الشخص في الجزء الخلفي من الحلق والصدر، أو الجزء العلوي من البطن، ويرتبط بالرغبة في التقيؤ.

والغثيان لا يَحْتَاج دَائِمَاً إلى علاج دوائي، ولكن هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها بنفسك للمساعدة، بِحَسَبِ ما أَوْضَحَ موقع “drugs” الطبي.

وخطوات العلاج هي:

1 – تناول بعض المشروبات المهدئة مثل البابونج.

2 – تجنب مشروبات الكافيين، مثل القهوة والشاي.

3 – تناول وجبات صغيرة للسماح للمعدة بهضم الأطعمة تَدْرِيجِياً.

4 – تناول الأطعمة التي يمثل هضمها عملية بسيطة لمعدتك، مثل الأرز وحساء الدجاج والموز.

5 – الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالتوابل والأطعمة المقلية.