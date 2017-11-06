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استخراج قطعة بلاستيكية بحجم «كف اليد» من معدة فتاة بحفر الباطن

استخراج قطعة بلاستيكية بحجم «كف اليد» من معدة فتاة بحفر الباطن
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تواصل – فريق التحرير:

نجح فريق الجهاز الهضمي بمُسْتَشْفَى الملك خالد العام بحفر الباطن في استخراج قطعة بلاستيكية بحجم كف اليد مستقرة بمعدة فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً.

وكانت المريضة قد حضرت إلى الإسعاف والطوارئ بالمُسْتَشْفَى وهي تُعَانِي من قيء مستمر مُنْذُ أكثر من ستة أشهر، وبعد عمل الفحوصات والصور الإشعاعية والمنظار للكشف على المعدة، تبين وجود جسم غريب في المعدة حيث اتضح خلال العملية بأنه قطعة بلاستيكية مستقرة داخل المعدة؛ ولم تخرج لعدم قدرة المعدة على هضمها بسبب حجمها الكبير.

وفور انتهاء عملية استخراج القطعة البلاستكية من معدة المريضة زالت المعاناة، وهي تتمتع حَالِيَّاً بصحة جيدة ولله الحمد.

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