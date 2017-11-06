​​للمرة الثانية.. «بلدي الرياض» يضع المواطنين وجها لوجه مع المسؤولين

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تواصل- فريق التحرير:

يجمع المجلس البلدي لمدينة الرياض بين المواطنين وممثلي مختلف الجهات الخدمية بالعاصمة في لقاء المواطنين الثاني الذي سينعقد غدا الثلاثاء بقاعة أمسيات الشرق، شرق الرياض.

وتعد هذه المواجهة الثانية التي يشرف عليها “بلدي الرياض” بين المواطنين والمسؤولين، بعد اللقاء الأول الذي جرى في العام الماضي وتم تخصيصه لمناقشة قضية الحفريات في شوارع الرياض، والذي لم يَخلُ من مكاشفات كبيرة، وأطروحات عميقة، وقضايا مُلحَّة وضعها المواطنون على طاولة مسؤولي الجهات الخدمية بمنطقة الرياض.

ووجه المجلس البلدي؛ الدعوة لساكني العاصمة لحضور اللقاء وإبداء آرائهم ومقترحاتهم، والتعريف بالتحديات التي تواجه أحياء العاصمة من أجل مناقشتها والوصول إلى حلول ترضي طموحاتهم، كما يُعوِّل المجلس على المواطنين في إنجاح اللقاء الذي سيحظي بتغطية إعلامية مميزة، في محاولة لتكرار الحضور اللافت الذي شكله لقاء العام الماضي.

يذكر أن “بلدي الرياض” قد خصص أماكن مجهزة للسيدات الراغبات في المشاركة باللقاء لمناقشة قضاياعن وأطروحاتهن، رفقة عضوات المجلس.

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