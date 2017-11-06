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وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
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تواصل – إبراهيم المتعب:

توفي طالب يبلغ من العمر 6 سنوات في الصف الأول الابتدائي، يوم أمس، بعد تلقيه جرعة تطعيم خاصة بالصفوف الأولى، حيث تدهورت حالته الصحية بعد مضي 5 ساعات من أخذه الحقنة داخل مدرسته بالدمام.

وجرى نقل الطالب إلى مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، وشَخص الأطباء حالته أنه أصيب بفشل كلوي وتسمم أدى إلى وفاته. وأكد والد الطفل أن إدارة المدرسة لم تُشعره مسبقاً بالتطعيم، ولم تراعِ حالة ابنه الصحية.

“تواصل” بدورها تواصلت مع المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية، وبانتظار تصريح مُفصَّل عن الحادثة ومسبباتها.

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