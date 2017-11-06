«البيئة» تحظر بيع واستيراد هذه الشجرة.. وتوضح الأسباب

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
أقرا الخبر
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)
أقرا الخبر
«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)
أقرا الخبر
الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

ترشيحاتنا

السجن 10 سنوات عقوبة المسؤولين المتورطين بقضايا الفساد

السجن 10 سنوات عقوبة المسؤولين المتورطين بقضايا الفساد

قيادة التحالف: إغلاق مؤقت لكافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية

قيادة التحالف: إغلاق مؤقت لكافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية

وفاة نائب أمير عسير في حادثة تحطم مروحية

وفاة نائب أمير عسير في حادثة تحطم مروحية

بالأسماء.. القائمة النهائية للمرشحات الفائزات بالوظائف الإدارية

بالأسماء.. القائمة النهائية للمرشحات الفائزات بالوظائف الإدارية

«البيئة» تحظر بيع واستيراد هذه الشجرة.. وتوضح الأسباب

«البيئة» تحظر بيع واستيراد هذه الشجرة.. وتوضح الأسباب
0

تواصل – واس:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن حظر بيع واستيراد شجرة الأميرة (البولونيا)؛ نظراً لضررها البالغ على الأشجار الأخرى واستهلاكها لكميات مرتفعة من المياه.

وبحسب مدير عام الخدمات النباتية في وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس صلاح الحميدي، فإن حظر شجرة البولونيا PAULOWNIA جاء لأربعة أسباب رئيسة، أولها أن الشجرة غير اقتصادية بالنسبة للمملكة باعتبارها شجرة غير مثمرة وتستخدم في إنتاج الأخشاب لدى دول أخرى، ثانياً تعتبر الشجرة من الأشجار الغازية بحسب تصنيف 6 ولايات أمريكية، وثالثها أن لها القدرة على إنتاج ما يقارب 20 مليون من البذور الخفيفة التي يسهل نقلها عن طريق الرياح والمياه والشتلات إضافة إلى ذلك فللشجرة قدرة على النمو السريع وقدرة على التكيف، وهو ما يوفر لها ميزة تنافسية على الأنواع المحلية المتأقلمة في المنطقة.

وبيَّن الحميدي أن استهلاك الشجرة من المياه يعتبر مرتفعاً على المستوى المحلي، وهو ما لا يتناسب مع طبيعة البيئة وتوفر المياه.

وأضاف أن حظر الاستيراد والبيع يستند نظاماً إلى نظام البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي نص في مادته رقم 16 على أن “للوزير حظر تداول أي نوع من البذور والتقاوي والشتلات بصفة دائمة أو مؤقتة”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«البلديات»: زراعة 3 ملايين شجرة داخل مدن المملكة

«البلديات»: زراعة 3 ملايين شجرة داخل مدن المملكة

تغريم 62 منشأة صناعية مخالفة للبيئة بمنطقة مكة

تغريم 62 منشأة صناعية مخالفة للبيئة بمنطقة مكة

«البيئة»: اعتماد استراتيجية تخصيص «المياه الوطنية» قريباً

«البيئة»: اعتماد استراتيجية تخصيص «المياه الوطنية» قريباً

«البيئة»: الانتهاء من استراتيجية الزراعة والأمن الغذائي قريباً

«البيئة»: الانتهاء من استراتيجية الزراعة والأمن الغذائي قريباً

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

طبيبة تروي لـ«تواصل» تفاصيل وصول جثامين حادث طائرة عسير للمستشفى
تقارير وحوارات

طبيبة تروي لـ«تواصل» تفاصيل وصول جثامين حادث طائرة عسير للمستشفى

المزيد
«تواصل» تكشف حقيقة مقطع دَعْس تمور العلا.. «ابن حسين»: خطأٌ فادِح
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف حقيقة مقطع دَعْس تمور العلا.. «ابن حسين»: خطأٌ فادِح

المزيد
لكل مسؤول.. إليك نظريات “القصيبي”!
مقالات

لكل مسؤول.. إليك نظريات “القصيبي”!

المزيد
“سكامبر” في خدمة المجتمع!
مقالات

“سكامبر” في خدمة المجتمع!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>