وزير العمل: فرص التوطين ترتفع أسبوعياً

تواصل – واس:

أعرب معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، على دعمه ومتابعته واهتمامه وحرصه على كافة القطاعات التابعة لفرع وزارة العمل بالمنطقة.

وقال معاليه عقب لقاءه اليوم سمو أمير منطقة تبوك في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: إن الوزارة تتابع مشاريعها وأداء الفرع في منطقة تبوك، وستعمل خلال عام واحد من الآن، على الانتهاء من جميع المشروعات بمنطقة تبوك ومنها مشروع دور الإيواء وفرع الوزارة ومراكز التأهيل الشامل واللجان الاجتماعية والمشروعات الأخرى لتكون في مبانٍ حكومية، ليتم التخلص من جميع المباني المستأجرة.

وأشار معاليه، إلى برامج التوطين التي وجه بها ودعمها سمو وزير الداخلية بجميع مناطق المملكة ومنها برامج التوطين في منطقة تبوك والتي يرأس اللجنة العليا لهذا البرنامج سمو أمير منطقة تبوك، كما أن اللجنة التنفيذية للبرنامج يرأسها وكيل الإمارة ومدير عام فرع الوزارة بالمنطقة وعضوية مديري العموم بالوزارات التنفيذية المشاركة والغرفة التجارية.

وأفاد معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين بمنطقة تبوك، تعمل على تحديد أماكن فرص العمل الموجودة والأنشطة التي تحددها بالإضافة إلى الأنشطة الرئيسية التي تم إقرارها وصدر فيها قرارات توطين على مستوى المملكة.

وقال الدكتور الغفيص: كل منطقة تعمل على دراسة أماكن الفرص أو الأنشطة المناسبة التي تتخذ فيها قرارات مباشرة وتتابع تنفيذها بالتوطين في منطقة تبوك.

وأضاف معالي وزير العمل أن الوزارة تعمل على توطين كافة فرص العمل الموجودة في المنافذ التجارية (منافذ البيع) وستكون إن شاء الله خلال المراحل القادمة تغطي بشكل كامل بأيدي شباب وشابات الوطن.

وبيّن معاليه أن الوزارة بدأت في تنفيذ المرحلة الثالثة في توطين الوظائف في المراكز التجارية سواء المفتوحة أو المغلقة مع بداية شهر صفر الحالي لهذا العام، وتم توطين ما نسبة 80% من الوظائف في هذه المراكز التجارية، مشيراً إلى أن فرص التوطين في هذه المواقع ترتفع أسبوعياً مع تمكين شباب وشابات المملكة من فرص عمل مباشرة في الأعمال سواء قطاع التجزئة أو القطاع الصناعي والخدمي، وهناك توجه الآن لاستهداف جميع القطاعات الاقتصادية سواء التجارية والصناعية والزراعية والخدمية من خلال تحديد المجالس القطاعية لتحديد الأنشطة في كل قطاع وتوظيفها، وعن توطين مواقع توزيع الورود بمنطقة تبوك.

وأكد وزير العمل أن كل الأنشطة بالمنطقة لها برنامج زمني سيتم إعلانه في حينه وتطبيقه، وعن المسارات الوظيفية وتطبيقها على أرض الواقع.

وقال الغفيص: إن هناك برامج أيضاً مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية التي تحدد فعلياً تمكين السعوديين والسعوديات من الفرصة القيادية والوظائف القيادية العليا التي تعمل على بناء الهيكل التنظيمي والإداري في كل منشط من المناشط الاقتصادية.