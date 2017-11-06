وزير العمل: فرص التوطين ترتفع أسبوعياً

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
أقرا الخبر
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)
أقرا الخبر
«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)
أقرا الخبر
الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

ترشيحاتنا

السجن 10 سنوات عقوبة المسؤولين المتورطين بقضايا الفساد

السجن 10 سنوات عقوبة المسؤولين المتورطين بقضايا الفساد

قيادة التحالف: إغلاق مؤقت لكافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية

قيادة التحالف: إغلاق مؤقت لكافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية

وفاة نائب أمير عسير في حادثة تحطم مروحية

وفاة نائب أمير عسير في حادثة تحطم مروحية

بالأسماء.. القائمة النهائية للمرشحات الفائزات بالوظائف الإدارية

بالأسماء.. القائمة النهائية للمرشحات الفائزات بالوظائف الإدارية

وزير العمل: فرص التوطين ترتفع أسبوعياً

وزير العمل: فرص التوطين ترتفع أسبوعياً
0

تواصل – واس:

أعرب معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، على دعمه ومتابعته واهتمامه وحرصه على كافة القطاعات التابعة لفرع وزارة العمل بالمنطقة.

وقال معاليه عقب لقاءه اليوم سمو أمير منطقة تبوك في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: إن الوزارة تتابع مشاريعها وأداء الفرع في منطقة تبوك، وستعمل خلال عام واحد من الآن، على الانتهاء من جميع المشروعات بمنطقة تبوك ومنها مشروع دور الإيواء وفرع الوزارة ومراكز التأهيل الشامل واللجان الاجتماعية والمشروعات الأخرى لتكون في مبانٍ حكومية، ليتم التخلص من جميع المباني المستأجرة.

وأشار معاليه، إلى برامج التوطين التي وجه بها ودعمها سمو وزير الداخلية بجميع مناطق المملكة ومنها برامج التوطين في منطقة تبوك والتي يرأس اللجنة العليا لهذا البرنامج سمو أمير منطقة تبوك، كما أن اللجنة التنفيذية للبرنامج يرأسها وكيل الإمارة ومدير عام فرع الوزارة بالمنطقة وعضوية مديري العموم بالوزارات التنفيذية المشاركة والغرفة التجارية.

وأفاد معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين بمنطقة تبوك، تعمل على تحديد أماكن فرص العمل الموجودة والأنشطة التي تحددها بالإضافة إلى الأنشطة الرئيسية التي تم إقرارها وصدر فيها قرارات توطين على مستوى المملكة.

وقال الدكتور الغفيص: كل منطقة تعمل على دراسة أماكن الفرص أو الأنشطة المناسبة التي تتخذ فيها قرارات مباشرة وتتابع تنفيذها بالتوطين في منطقة تبوك.

وأضاف معالي وزير العمل أن الوزارة تعمل على توطين كافة فرص العمل الموجودة في المنافذ التجارية (منافذ البيع) وستكون إن شاء الله خلال المراحل القادمة تغطي بشكل كامل بأيدي شباب وشابات الوطن.

وبيّن معاليه أن الوزارة بدأت في تنفيذ المرحلة الثالثة في توطين الوظائف في المراكز التجارية سواء المفتوحة أو المغلقة مع بداية شهر صفر الحالي لهذا العام، وتم توطين ما نسبة 80% من الوظائف في هذه المراكز التجارية، مشيراً إلى أن فرص التوطين في هذه المواقع ترتفع أسبوعياً مع تمكين شباب وشابات المملكة من فرص عمل مباشرة في الأعمال سواء قطاع التجزئة أو القطاع الصناعي والخدمي، وهناك توجه الآن لاستهداف جميع القطاعات الاقتصادية سواء التجارية والصناعية والزراعية والخدمية من خلال تحديد المجالس القطاعية لتحديد الأنشطة في كل قطاع وتوظيفها، وعن توطين مواقع توزيع الورود بمنطقة تبوك.

وأكد وزير العمل أن كل الأنشطة بالمنطقة لها برنامج زمني سيتم إعلانه في حينه وتطبيقه، وعن المسارات الوظيفية وتطبيقها على أرض الواقع.

وقال الغفيص: إن هناك برامج أيضاً مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية التي تحدد فعلياً تمكين السعوديين والسعوديات من الفرصة القيادية والوظائف القيادية العليا التي تعمل على بناء الهيكل التنظيمي والإداري في كل منشط من المناشط الاقتصادية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«العمل» توقف خدمة تعديل المهن

«العمل» توقف خدمة تعديل المهن

العمل: 42% من القطاع الخاص غير ملتزم بـ«التوطين والتأنيث»

العمل: 42% من القطاع الخاص غير ملتزم بـ«التوطين والتأنيث»

«العمل»: عقوبات المنشآت غير الملتزمة بتصحيح النشاط تبدأ الاثنين

«العمل»: عقوبات المنشآت غير الملتزمة بتصحيح النشاط تبدأ الاثنين

برنامج ضخم لتوطين المهن بالمناطق

برنامج ضخم لتوطين المهن بالمناطق

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

طبيبة تروي لـ«تواصل» تفاصيل وصول جثامين حادث طائرة عسير للمستشفى
تقارير وحوارات

طبيبة تروي لـ«تواصل» تفاصيل وصول جثامين حادث طائرة عسير للمستشفى

المزيد
«تواصل» تكشف حقيقة مقطع دَعْس تمور العلا.. «ابن حسين»: خطأٌ فادِح
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف حقيقة مقطع دَعْس تمور العلا.. «ابن حسين»: خطأٌ فادِح

المزيد
لكل مسؤول.. إليك نظريات “القصيبي”!
مقالات

لكل مسؤول.. إليك نظريات “القصيبي”!

المزيد
“سكامبر” في خدمة المجتمع!
مقالات

“سكامبر” في خدمة المجتمع!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>