خادم الحرمين يزور الأمير مقرن ويعرب عن مواساته لأخيه

تواصل – واس:

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – عن مواساته لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود في الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة عسير – رحمه الله – الذي انتقل ومرافقوه إلى رحمة الله إثر تحطم الطائرة المروحية عقب جولته التفقدية لعدد من المشروعات الساحلية في منطقة عسير.

جاء ذلك خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – لسمو الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود في قصره بالرياض.

ودعا الملك المفدى الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد ومرافقيه بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

من جانبه، عبر سمو الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، عن عزائه لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – في الفقيد ومرافقيه – رحمهم الله – جميعا، سائلا الله العلي القدير أن يجزل لخادم الحرمين الشريفين الأجر والمثوبة على مواساته الأبوية، وأن يرحم الفقيد ومرافقيه بواسع رحمته.