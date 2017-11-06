«الديوان الملكي»: الصلاة على الأمير منصور بن مقرن بالرياض بعد عصر غد

تواصل – واس:

أعلن الديوان الملكي وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة عسير، وأنه سيصلى عليه يوم غد الثلاثاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وفيما يلي نص بيان من الديوان الملكي.

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة عسير، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الثلاثاء الموافق 18 / 2 / 1439هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، “إنا لله وإنا إليه راجعون “.