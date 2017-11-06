«الأمر بالمعروف» تُنظم دبلومًا تأهيليًا للمستجدين (صور)

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كشفت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن انتظام 17 عضواً ميدانياً من المستجدين في فرع الهيئة بمنطقة الرياض في الدبلوم التأهيلي لأعضاء الهيئة المستجدين المنفذ بالشراكة مع جامعة أم القرى، ممثلة في المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وتهدف الرئاسة العامة من خلال هذا الدبلوم العلمي الدراسي والذي يستمر لعام دراسي كامل إلى تأهيل العضو المستجد في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإكسابه معارف مكثفة في الجوانب الشرعية المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إضافة إلى مواد نظامية وإنسانية ومهارية.

ووفقاً للهيئة، فإن الدبلوم يهدف إلى تأهيل الأعضاء الميدانيين المستجدين؛ ليمارسوا العمل الميداني في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعد تزويدهم بما يحتاجون إليه من علوم شرعية تأصيلية، ومعارف نظرية وتطبيقية، ومعلومات مهارية، ودراسة للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بالعمل الميداني.

ويعتمد الدبلوم على الجوانب النظرية والتطبيقية في الدراسة، ويعتبر أحد الاشتراطات لمباشرة العضو المستجد للعمل الميداني، إضافة إلى حصوله المسبق على الشهادة الجامعية في تخصص شرعي بتقدير لا يقل عن جيد جداً، وحصوله بعد ذلك على رخصة لقيادة العمل الميداني.

وبحسب الهيئة، فإن تلك البرامج تترجم التوجيهات المستمرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، والتي يحرص فيها على تطوير العمل ورفع كفاءة منسوبي الجهاز من جميع الجوانب العلمية والشرعية.