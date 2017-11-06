مصور تلفزيوني يروي تفاصيل نجاته من حادث تحطم طائرة عسير

تواصل- الرياض:

كشف سعيد بدوي، مصور التلفزيون السعودي والمصور الخاص بتغطيات سمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه، عن أنه كان مرافقاً لنائب أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، رحمه الله، في رحلته التفقدية إلى محافظة البرك على ساحل البحر الأحمر، والتي انطلقت الواحدة ظهراً.

وأوضح، أنه كان ضمن من نَزل على الطائرة التي أقلَّت الجميع إلى منطقة الساحل البحرية، وعند نهاية الجولة بعد الخامسة عصراً وقبيل صعود بدوي للطائرة العمودية التي لا تتسع إلا لـ7 مقاعد رغب الأمير منصور أن يصعد معه محافظ محايل، محمد المتحمي، ليتم إطلاعه على المشاريع السياحية المنفذة هناك، وطلب مني بكل أدب أن أتيح الفرصة له فما كان مني إلا المغادرة براً مع الموكب الذي جاء بالسيارات وانطلقنا تجاه أبها إلى المطار، وفقاً لـ”الرياض”.

وتابع، أنه في التصوير التلفزيوني والتغطيات الخاصة بمناسبات الإمارة ما يقرب من 15 عاماً، مؤكداً أن الأمير منصور بن مقرن صاحب خلق رفيع وابتسامة دائمة لا تفارق محياه، وكان يعمل ليل نهار في سبيل خدمة دينه ووطنه ومليكه.