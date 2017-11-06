«الخدمة المدنية» تبدأ استقبال 268 مرشحة للوظائف الإدارية

تواصل – فريق التحرير:

بدأت وزارة الخدمة المدنية صباح اليوم الاثنين في استقبال (268) مواطنةً من المتقدمات على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام والمعلن عنها في تاريخ 19-01-1439هـ، واللاتي تم دعوتهن لمراجعة أي من فروع الوزارة أو مكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 27- 02- 1439هـ، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهن وتوجيههن للجهات الحكومية لمباشرة مهام وظائفهن.

وكانت الوزارة قد أشارت في إعلانها يوم أمس الأحد على بوابتها الإلكترونية إلى أن المعلنة أسماؤهن تمت مفاضلتهم حسب ما ورد في الإعلان والأفضلية لنوع المؤهل (الغير تربوي) ثم (التربوي) وذلك بناءً على عناصر المفاضلة والمتمثلة في (المؤهل العلمي، المعدل في المؤهل العلمي، أقدمية التخرج، ثم الرغبات المكانية) مضيفة إلى أنه في حال تساوي نقاط المتقدمات فيتم النظر إلى تاريخ التخرج الأقدم وفي حال تساويها ينظر بعد ذلك إلى تاريخ الميلاد بحيث يؤخذ بأحقية الأكبر سناً.

وشددت الوزارة على أهمية استكمال الإجراءات ضمن الفترة التي حددتها، مشيرة إلى أن من لم تحضر لاستكمال إجراءات ترشيحها خلال فترة الترشيح؛ سيعتبر ذلك عدولاً منها عن رغبتها في التوظيف.